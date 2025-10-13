元保護猫と柴犬さん、一緒に写真を撮ってみたら…愛が溢れすぎている光景は記事執筆時点で130万回を超えて表示されており、7万件のいいねが寄せられることとなりました。 【写真：元保護猫と犬→一緒に写真を撮ってみたら…愛が溢れすぎている『人のような行動』】 元保護猫と柴犬→一緒に写真を撮ってみたら… Xアカウント『@PutenSibainu』に投稿されたのは、柴犬「風天(プテン)」くんと、保護猫「風花(プカ)」ちゃんのお姿。