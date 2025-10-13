【ポイント】・台風23号が遠ざかるも、九州北部〜関東、北陸は秋雨。・前線の南側に入る九州〜四国は、14日（火）も晴れ間が出て真夏日も。・16日（木）は広範囲で雨。東北は大雨のおそれも。・18日（土）は北日本を寒冷前線が通過。19日（日）〜20日（月）は北海道の平地で雪の可能性も。【全国の天気】台風23号はさらに東へ遠ざかりますが、14日（火）は西から秋雨前線が伸びてきて、昼頃から、九州北部〜北陸で雨が降り出すでし