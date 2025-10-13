大阪・関西万博が１３日、最終日を迎え、フラッグパレードが開催された。参加した１５８の国と地域、７つの国際機関の計１６５の旗を持った若い男女がＥＸＰＯアリーナ「Ｍａｔｓｕｒｉ」を午後４時頃にスタート。途中でミャクミャクとダンスユニット「アバンギャルディ」がダンスパフォーマンスを演じ、ハローキティ、くまモン、伊原六花、はるな愛、ゆうちゃみ＆ゆいちゃみ（ゆい小池）、新キャプテンの塩月希依音ほかＮＭＢ４