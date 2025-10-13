【シンガポール共同】週明け13日のアジア外国為替市場の円相場は対ドルで下落し、一時1ドル＝152円40銭前後を付けた。前週末に円高が急激に進んだ反動で円売りが優勢となり、10日のニューヨーク市場と比べて1円程度円安ドル高が進行した。シンガポールの午後5時現在は1ドル＝152円34銭。13日は日本が祝日のため東京市場は休場。三井住友銀行（在シンガポール）の阿部良太エコノミストは「ロンドン市場が開いて円売りが見られ