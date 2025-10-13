ÆüËÜÂåÉ½¤ÎMFµ×ÊÝ·ú±Ñ¤¬¡¢10·î14Æü¤Î¥Ö¥é¥¸¥ëÀï¤Ë½Ð¾ì¤¹¤ë¸«¹þ¤ß¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£13Æü¤ÎÁ°Æü²ñ¸«¤Ç¿¹ÊÝ°ì´ÆÆÄ¤¬ÌÀ¤«¤·¤¿¡£¡Ú²èÁü¡ÛÆüËÜvs¥Ö¥é¥¸¥ë¤Î¥Æ¥ì¥ÓÊüÁ÷¡¦¥Í¥Ã¥ÈÇÛ¿®¤Þ¤È¤áÂ­¼ó¤ÎÉé½ý¤òÊú¤¨¤¿¾õÂÖ¤ÇÆüËÜÂåÉ½¤Ë¹çÎ®¤·¤¿µ×ÊÝ¤Ï¡¢ÊÌ¥á¥Ë¥å¡¼Ä´À°¤¬Â³¤­¡¢10Æü¤Î¥Ñ¥é¥°¥¢¥¤Àï¤â½ÐÈÖ¤Ê¤·¡£¤·¤«¤·¤½¤Î¸å¤Ï¡¢¥Ö¥é¥¸¥ëÀï¤Ë¸þ¤±¤ÆÄ´À°¤òÂ³¤±¤Æ¤­¤¿¡£¤½¤Îµ×ÊÝ¤Ë´Ø¤·¤Æµ­¼Ô²ñ¸«¤Ç¼ÁÌä¤¬Èô¤Ö¤È¡¢¿¹ÊÝ´ÆÆÄ¤Ï¡Ö¥¿¥±¡Êµ×ÊÝ¡Ë¤Ï¡¢¥×¥ì¡¼¤Ç¤­¤ë