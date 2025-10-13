26Ç¯´Ö¤Ë¤ï¤¿¤êÂ³¤¤¤¿¼«¸øÏ¢Î©À¯¸¢¤¬¡¢¸øÌÀÅÞ¤ÎÎ¥Ã¦¤Ë¤è¤ê½ª»ßÉä¤¬ÂÇ¤¿¤ì¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£Åì³¤3¸©Áª½Ð¤Î¹ñ²ñµÄ°÷¤«¤é¤â¡¢¸ÍÏÇ¤¤¤ÎÀ¼¤¬¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ ¢£Áªµó¶¨ÎÏ¤â²ò¾Ã¡Ä¡Ö¸øÌÀÉ¼¡×º£¸å¤Î¹ÔÊý¤Ï ¸øÌÀ¡¦ÀÆÆ£Å´É×ÂåÉ½¡Ê10·î10Æü¡Ë¡§¡Ö¼«¸øÏ¢Î©À¯¸¢¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¤¤¤Ã¤¿¤óÇò»æ¤È¤·¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Î´Ø·¸¤Ë¶èÀÚ¤ê¤ò¤Ä¤±¤ë¤³¤È¤È¤·¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¸øÌÀÅÞ¤ÎÏ¢Î©À¯¸¢¤«¤é¤ÎÎ¥Ã¦¡£ÀÐÇËÁíÍý¼­Ç¤¸å¤Î¼óÁê»ØÌ¾Áªµó¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢¹ñÀ¯Áª