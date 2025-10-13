タレントの永尾柚乃（８）が１３日、大阪・関西万博「大阪ヘルスケアパビリオン」で行われたクロージングイベント「子どもたちがミライを創る」に出演した。この日、閉幕する同施設で永尾と小・中学生のキッズダンサーが「この地球の続きを」の音楽に合わせて、ダンスや歌を披露した。胸に生花のコサージュを付け、新郎のようなパリっとした装いで現れた吉村洋文大阪府知事は「今日で終わってしまうと思ったら、さびしい気持