俳優のイム・シワンが、SMエンターテインメントと手を組み、初のソロアルバムをリリースする。10月13日、SMエンターテインメント側は公式コメントを通じて「当社傘下のレーベルでイム・シワンのソロアルバムを準備しており、発売時期などの詳細を調整中である」と明らかにした。【写真】「ギャップ萌え…」イム・シワンの肉体美先立ってとあるメディアは、イム・シワンが年内発売を目標にSMエンターテインメントとともにソロアルバ