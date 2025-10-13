¼ã¼Ô¤Î°Ç¥Ð¥¤¥È²ÃÃ´¤òËÉ¤´¤¦¤È¡¢Ê¡²¬¸©·Ù¤¬13Æü¡¢¸©Æâ¤Î³ØÀ¸¤é¤È¤Î¸òÎ®²ñ¡Ö³ØÀ¸ËÉÈÈ¥Ü¥é¥ó¥Æ¥£¥¢¥µ¥ß¥Ã¥È2025¡×¤ò¡¢Ê¡²¬»ÔÅì¶è¤Î¸ø¶¦»ÜÀß¤Ç¼Â»Ü¤·¤¿¡£ËÉ»ßºö¤È¤·¤Æ¡Ö°Ç¥Ð¥¤¥È¤ò¥â¥Á¡¼¥Õ¤Ë¤·¤¿¥·¥ç¡¼¥ÈÆ°²è¤òºîÀ®¤¹¤ë¡×¤Ê¤É¡¢³ØÀ¸ÌÜÀþ¤Î°Æ¤¬Èô¤Ó½Ð¤·¤¿¡£¸©·ÙÀ¸³è°ÂÁ´ÁíÌ³²ÝÈÈºáÍÞ»ßÂÐºö¼¼Ä¹¤ÎÂ¼ÅÄ·½²ð·Ù»ë¤Ï¡Ö¹Í¤¨ÉÕ¤«¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ê°Õ¸«¤¬Â¿¤¯¤¢¤Ã¤¿¡£»ý¤Áµ¢¤Ã¤Æ»²¹Í¤Ë¤·¡¢ÈÈºáÍÞ»ß¤Ë¤Ä¤Ê¤²¤¿¤¤¡×¤ÈÏÃ¤·¤¿¡£³ØÀ¸¤ÎÂ¾¡¢½ð°÷¤ä¸©¿¦