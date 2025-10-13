¡Ú¥¨¥ë¥µ¥ì¥à¶¦Æ±¡Û¥¤¥¹¥é¥¨¥ë·³¤Ï13Æü¡¢¥Ñ¥ì¥¹¥Á¥Ê¼«¼£¶è¥¬¥¶¤Ç¥¤¥¹¥é¥àÁÈ¿¥¥Ï¥Þ¥¹¤Ë¹´Â«¤µ¤ì¡¢À¸Â¸¤·¤Æ¤¤¤¿»Ä¤ê¤Î¿Í¼Á13¿Í¤¬¥¤¥¹¥é¥¨¥ëÎÎ¤ËÆþ¤Ã¤¿¤ÈÈ¯É½¤·¤¿¡£À¸Â¸¤¹¤ë¿Í¼Á20¿ÍÁ´°÷¤¬²òÊü¤µ¤ì¤¿¡£