「プロレス・新日本」（１３日、両国国技館）来年１月４日に東京ドームでプロレスデビューする東京五輪柔道男子１００キロ級金メダリストのウルフ・アロン（２９）がついに動いた。ＮＥＶＥＲ無差別級タイトルマッチが行われ、挑戦者のＥＶＩＬが悪徳集団ハウス・オブ・トーチャー（ＨＯＴ）の介入によるサポートを受けながら、王者ボルチン・オレッグを撃破してベルトを奪取した。試合後もＨＯＴの面々がヤングライオンを暴