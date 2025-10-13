ガールズグループ「LE SSERAFIM」が13日、Kアリーナ横浜でファッションサイトZOZOTOWN20周年を記念した音楽イベント「ZOZOFES」に出演した。フェスではトップバッターで登場。まずはYOASOBIのボーカルikura（25）とともに、ZOZOTOWN20周年を記念して制作された楽曲、LE SSERAFIM with YOASOBI「the NOISE (Contains a Samples of夜に駆ける)」を初歌唱した。YOASOBIの代表曲「夜に駆ける」をモチーフに、「シティポップ」と「ZOZ