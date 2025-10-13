カナダ・マニトバ州のワブ・キニュー州首相は10月11日、カナダ連邦政府のマーク・カーニー首相に対し、中国製電気自動車（EV）への100％関税撤廃を求める書簡を送付しました。キニュー州首相は書簡で、カナダによる中国製EVへの関税措置が「二国間貿易戦争を引き起こし、特に西部地域に深刻な影響を与えている」と表明しています。中国の対抗措置により、カナダ産菜種価格が大幅に下落し、豚肉生産者も深刻な打撃を受けていると訴