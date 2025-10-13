人気グルメYouTuber・山崎NANAさんが、自身のチャンネルで「【山岡家】期間限定の濃厚白みそとんこつラーメンを食べてみたら最高に美味しすぎて朝から幸せを感じながら大優勝した爆食女【大食い】」と題した動画を公開。今回は全国のラーメンファンから支持される山岡家に足を運び、期間限定で登場した「白味噌とんこつラーメン」に挑戦した。 山崎さんは冒頭で「豆腐でお好み焼き作ったけど、マヨマシマシで