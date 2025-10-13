¿·³ã»Ô¤Ï¡¢Ç½ÅÐÈ¾ÅçÃÏ¿Ì¤Ç±Õ¾õ²½Èï³²¤ò¼õ¤±¤¿ÃÏ°è¤òÂÐ¾Ý¤Ë¡¢2²óÌÜ¤Î±Õ¾õ²½ÂÐºöÀâÌÀ²ñ¤ò³«ºÅ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ ÀâÌÀ²ñ¤ÏÀè½µ¤«¤éÃÏ¶è¤´¤È¤Ë»Ï¤Þ¤ê¡¢13Æü¤ÏÀ¾¶è¤Î»ûÈøÃÏ¶è¤Ç³«¤«¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¿·³ã»Ô¤Ï±Õ¾õ²½ÂÐºö¤Î¹©»öÈñÍÑ¤ò¸øÈñ¤ÇÏÅ¤¦°ìÊý¡¢ÅÚÃÏ½êÍ­¼Ô¤Ë°Ý»ý´ÉÍýÈñ¤È¤·¤Æ1ÄÚ¤¢¤¿¤ê5250±ß¤ÎÉéÃ´¤òµá¤á¤ë¤ÈÀâÌÀ¤·¤Þ¤·¤¿¡£´ü´Ö¤Ï30Ç¯¤Ç¡¢½êÍ­ÌÌÀÑ¤¬50ÄÚ¤Ç¤¢¤ì¤Ð26Ëü2500±ß¤ÎÉéÃ´¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£ ¤¢¤ï¤»¤ÆÉéÃ´·Ú¸ººö¤â¸øÉ½¤·¡¢À¸³èÊÝ¸îÀ¤ÂÓ¤Ê