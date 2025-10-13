東海テレビの単独取材に応じた石破総理大臣。先日合意した日米関税交渉の決着を受け、対米貿易だけに頼らない海外展開に期待感を述べました。Q.日米関税交渉の合意を受けて地方経済への期待は石破首相：「アメリカ頼み、自動車頼みで、本当にこれからもいけますかということですよね。確かに日本の自動車は優秀だ、アメリカは大きな市場だ。だけどこれから先、自動車以外にも日本のもので売れるものっていっぱいありませんか。農