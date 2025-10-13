¥Ü¡¼¥È¥ì¡¼¥¹¹¾¸ÍÀî¤ÎG2¡Ö¹¾¸ÍÀî634ÇÕ¥â¡¼¥¿¡¼¥Ü¡¼¥ÈÂç¾Þ¡×¤¬14Æü¤Ë³«Ëë¤¹¤ë¡£±óÀ¬ÁÈ¤Ç¤ÏÃæÄÔ¿ò¿Í¤ÈÊÂ¤Ó¥È¥Ã¥×¤È¤Ê¤ëÅöÃÏ7V¤Î¼ÂÀÓ¤ò¸Ø¤ëÊ¿Èø¿òÅµ¡Ê52¡á²¬»³¡Ë¤¬Á°Àá¤ÎÍ¥¾¡¥¨¥ó¥¸¥ó39¹æµ¡¤ò³ÍÆÀ¤·¤¿¡£¡Ö¤½¤Î¤Þ¤Þ¾è¤Ã¤¿¡£¥Á¥ë¥È¤¬1ÅÙ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£¤À¤«¤éµ¯¤³¤·¤ÏÈùÌ¯¡£Â­¤â¤è¤¯Ê¬¤«¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¡×Á°¸¡¤Ç³Î¤«¤Ê¼ê±þ¤¨¤òÆÀ¤ë¤³¤È¤Ï¤Ç¤­¤Ê¤«¤Ã¤¿¤¬¡¢¤½¤³¤Ï¹¾¸ÍÀî¹ª¼Ô¡£¤­¤Ã¤Á¤ê¤È¾è¤ê¤³¤Ê¤·¤Æ¤¯¤ë¤À¤í¤¦¡£14Æü¤Î½éÆü¤Ï3R¤Ë3