◆第７８回秋季全道高校野球大会▽２回戦立命館慶祥１３―３苫小牧東＝５回コールド＝（１３日・プレド）立命館慶祥が１３―３の５回コールドで苫小牧東を下し、３年ぶりに８強入りを決めた。１８３センチ、８４キロの主砲・吉川慎之助右翼手（２年）が公式戦初本塁打を含む２安打４打点と躍動した。一振りで相手に傾きかけた流れを止めた。１点差に迫られて迎えた４回。１死一塁で吉川は内角のカーブを強振。打ち上がった