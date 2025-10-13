◆学生３大駅伝開幕戦 出雲駅伝（１３日、島根・出雲市出雲大社正面鳥居前スタート、出雲ドーム前ゴール＝６区間４５・１キロ）昨季の大学駅伝２冠の国学院大が２時間９分１２秒で２年連続３度目の優勝を果たした。昨季の箱根駅伝王者の青学大は４区終了時点で関東勢最下位の１１位と大苦戦。５区の塩出翔太（４年）と６区のエース黒田朝日（４年）が連続区間賞で意地を見せたが、２時間１０分５２秒で７位に終わった。レー