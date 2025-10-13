フリーライターの武田砂鉄が生放送でお送りする朝のラジオ番組、『武田砂鉄ラジオマガジン』。10月13日は、月曜レギュラーでドイツ出身の翻訳家・エッセイストのマライ・メントライン氏とフランスの政治についてトークを繰り広げた。 マライ「今日はフランスの話を持ってきました。ニュースのタイトルは『マクロン仏大統領、ルコルニュ氏を首相に再任命政治的混乱続く』というものです」 武田「