公明党が自民党との連立を解消した一方で、山形県内では両党の国会議員や関係者が今後も連携を維持していく考えを示しました。公明党は今月10日の自民党との党首会談で、政治とカネの問題をめぐって十分な回答が得られなかったなどとして、連立政権からの離脱を表明しました。これにより26年続いた協力関係が解消されることとなりました。公明党山形県本部代表の菊池文昭県議はー。公明党山形県本部代表・菊池文昭県議（10日