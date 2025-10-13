Ä¹Ìî»Ô¤Î¼Ä¥Î°æÃÏ¶è¤Ç¤Ï12Æü¡¢½»Ì±1200¿Í°Ê¾å¤¬»²²Ã¤¹¤ëÂç±¿Æ°²ñ¤¬³«¤«¤ì¡¢»Ò¤É¤â¤«¤é¹âÎð¼Ô¤Þ¤Ç¤¬°ì½ï¤Ë³Ú¤·¤¯ÂÎ¤òÆ°¤«¤·¤Þ¤·¤¿¡£¡ÖÀëÀÀ!»ä¤¿¤Á¤Ï¤³¤Î±¿Æ°²ñ¤¬ ³«ºÅ¤µ¤ì¤¿¤³¤È¤ò¿´¤«¤é´¶¼Õ¤·¡¢ Æü¤´¤í¤Î±¿Æ°ÉÔÂ­¤ò¤Á¤ç¤Ã¤È¤À¤±È¿¾Ê¤·¤Ä¤Ä¾Ð´é¤È¸µµ¤¤Ç°ìÀ¸·üÌ¿ºÇ¸å¤Þ¤Ç´èÄ¥¤ë¤³¤È¤òÀÀ¤¤¤Þ¤¹!¡×12Æü¡¢Ä¹Ìî»Ô¤Î¼Ä¥Î°æÃæ±ûÃÏ¶è¤Ç³«¤«¤ì¤¿»ÔÌ±Âç±¿Æ°²ñ¡£1966Ç¯¤«¤éÂ³¤¯ÅÁÅý¹Ô»ö¤Ç¤¹¡£¾®µÜ»³ÃÎ¼Óµ­¼Ô¡ÖÀÄ¶õ¤¬¹­¤¬¤ë±¿Æ°²ñÆüÏÂ¡£Ä«¤«¤éÆü