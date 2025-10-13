１３日、世界女性サミットの開会式で基調演説を行う習近平氏。（北京＝新華社記者／丁海濤）【新華社北京10月13日】中国の習近平（しゅう・きんぺい）国家主席は13日午前、世界女性サミットの開会式で基調演説を行った。習氏は次のように指摘した。中国は女性事業を中国式現代化の広範な実践に組み込むことを堅持している。長年の努力を経て、中国の女性事業は歴史的な成果を収め、歴史的な変革を遂げた。われわれは人類史上最