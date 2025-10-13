¥Ü¡¼¥È¥ì¡¼¥¹¹¾¸ÍÀî¤ÎG2¡Ö¹¾¸ÍÀî634ÇÕ¥â¡¼¥¿¡¼¥Ü¡¼¥ÈÂç¾Þ¡×¤¬14Æü¤Ë³«Ëë¤¹¤ë¡£º´Æ£ÂçÍ¤¡Ê38¡áÅìµþ¡Ë¤¬¹¬±¿¤òÌ£Êý¤Ë¤Ä¤±¤ÆÁ°Àá¤ÎÍ¥¾¡Àï¿Ê½Ð¥¨¥ó¥¸¥ó61¹æµ¡¤ò¼ê¤ËÆþ¤ì¤¿¡£Á°¸¡Æü¤ÎÁ°Æü¤ËÄ»¤Î¥Õ¥ó¤¬º¸¼ê¤ËÍî¤Á¤¿¤È¤¤¤¤¡Ö¤¤¤Ä¤â¤Ï±¦¼ê¤Ç¥¨¥ó¥¸¥óÃêÁª¤ò¤¹¤ë¤±¤Éº¸¼ê¤Ç¤ä¤Ã¤¿¤é¤³¤ì¡£±¿¤¬¤¤¤¤¡×¤ÈËþÌÌ¤Î¾Ð¤ß¤òÉâ¤«¤Ù¤¿¡£¥¹¥¿¡¼¥ÈÆÃ·±¸å¤Ï¡Ö»×¤Ã¤¿¤è¤ê¤¤¤¤ÂÎ´¶¤Ç¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¥Ú¥é°Ê³°¤Ë¤âµ¤¤Ë¤Ê¤ë¤È¤³¤í¤¬¤¢¤ë¤Î¤Ç¡¢¥»¥Ã¥Æ¥£¥ó¥°