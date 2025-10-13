10月13日、「りそなグループ B.LEAGUE 2025－26 SEASON」第2節の滋賀レイクスvs京都ハンナリーズのGAME2が滋賀ダイハツアリーナで行われた。 4284人のファンが詰めかけた1戦は、試合序盤は両チームともに気迫のこもったディフェンスを見せロースコアの展開に。滋賀はターンオーバーを多発しリズムを掴めぬまま第1クォーターを11－14の3点ビハイン