ブラジル代表はキリンチャレンジカップ・日本代表戦を翌日に控える13日、味の素スタジアムで最終調整を行った。トレーニングは冒頭の10分間ほどが公開された。MFカゼミーロ(マンチェスター・U)を皮切りにレアル・マドリーのFWビニシウス・ジュニオールらメンバーが続々とピッチに姿を見せた。晴れ間も見える中、ピッチ中央で円陣を組んでからトレーニングを開始。ウォーミングアップメニューの後、センターサークルを基準にフ