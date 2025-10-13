麻倉もも・雨宮天・夏川椎菜によるユニット・TrySailのデビュー10周年を記念した全国ツアー＜LAWSON presents TrySail 10th Anniversary Tour 2025 “BestSail”＞を締め括る追加公演が、10月11日に神奈川・パシフィコ横浜国立大ホールで開催された。◆TrySail 画像初のベストアルバム『BestSail』を携え、全国6都市10公演を巡ってきた今回のツアー。アニメタイアップ曲やライブの定番曲、メンバーの選曲による思い入れの強いナン