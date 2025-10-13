映画『（LOVE SONG）』より、ダブル主演する森崎ウィン＆向井康二とチャンプ・ウィーラチット・トンジラー監督のスペシャルインタビュー映像が解禁された。作品に込めた思いや撮影中の思い出、そして本作の核となる“視線と歌”についてなど、ここでしか聞けない本音を語っている。【動画】『（LOVE SONG）』森崎ウィン×向井康二×チャンプ監督のスペシャルインタビュー映像日タイ共同制作の本作は、東京とバンコクを舞台に、