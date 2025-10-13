½÷Í¥¤Î¿¹¼·ºÚ¤¬12Æü¡¢¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤Î¸ø¼°¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ËÅÐ¾ì¡£¶âÈ±¤Ë¥¤¥á¥Á¥§¥ó¤·¤¿»Ñ¤ò¸ø³«¤·¡¢¥Õ¥¡¥ó¤Î´Ö¤Ç¶Ã¤­¤ÎÀ¼¤¬¹­¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¡Ú¼Ì¿¿¡Û¶âÈ±¤Ë¥¤¥á¥Á¥§¥ó¤·¤¿¿¹¼·ºÚ¤ò¤â¤Ã¤È¸«¤ëÅê¹Æ¤Ç¤Ï¡Ö¼Â¼Ì±Ç²è¡ØÉÃÂ®5¥»¥ó¥Á¥á¡¼¥È¥ë¡Ù½éÆüÉñÂæ°§»¢¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤·¤¿!!¡×¤È¤Ä¤Å¤ê¡¢10Æü¤ËÅÔÆâ¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤¿±Ç²è¡ØÉÃÂ®5¥»¥ó¥Á¥á¡¼¥È¥ë¡Ù½éÆüÉñÂæ°§»¢¤Î¥ª¥Õ¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¸ø³«¡£¥Ü¥Ö¥¹¥¿¥¤¥ë¤Î¶âÈ±¤ËÀ÷¤á¤¿ºÇ¿·¥·¥ç¥Ã¥È¤òÈäÏª¤·¤¿¡£¤³