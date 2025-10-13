歌手の真田ナオキが１３日、東京・浅草公会堂でコンサート「浅草秋の奏で２０２５」を開催し、全２４曲を披露した。殺陣を披露した昨年に続き、今回は新たにピアノの弾き語りに挑戦。「子供の頃からなじみある曲が良かった」と、尾崎豊さんの名曲「ＯＨＭＹＬＩＴＴＬＥＧＩＲＬ」を初披露した。「もともとピアノを全く触ったことがなくて、どこを押したら『ド』なのかも分からなかった」というレベルから、折りたたみの