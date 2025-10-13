モデルの山田優が１３日、都内で、今年一番いい顔をしていた人をたたえる「ＯＣＥＡＮＳＴｈｅＢＥＳＴＷｅｌｌｂｅｉｎｇｓ２０２５」表彰式に出席した。日頃から「ハッピーでいることを心掛けている」という山田は「子供が何か作品を作ったり、きれいな花が咲いていたら、ハッピーだと思う。常にアンテナを張って、みんなが笑顔でいられるようにしたいと思っています」。南海キャンディースの山崎静代とは約１０年ぶ