ボートレース三国の「ファン感謝3DaysBOATRACEバトルトーナメント」は13日、第12Rでファイナルが行われ、1号艇の吉村誠（36＝静岡）がインから押し切って今年初優勝を決めた。2着には6コースから最内を差した中島孝平が入り、西橋奈未が3着。松田祐季は1周1マークで転覆失格。吉村は来年1月22〜25日に尼崎で開催されるプレミアムG1「第7回ボートレースバトルチャンピオントーナメント」の出場権を獲得した。トーナメント、セ