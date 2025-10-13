¥â¥Ç¥ë¤Î»³ÅÄÍ¥¤¬13Æü¡¢ÅÔÆâ¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿¡ØOCEANS The BEST Wellbeings 2025¡Ù¼õ¾Þ¼ÔÈäÏª¥»¥ì¥â¥Ë¡¼¤Ë»²²Ã¤·¤¿¡£¡Ú½¸¹ç¥·¥ç¥Ã¥È¡Û¤¤¤¤¾Ð´é¡ª»³ÅÄÍ¥¡¢Ê¡²¬·ø¼ù¡¢¤·¤º¤Á¤ã¤ó¤âÅÐÃÅnunaÆÃÊÌ¾Þ¤ò¼õ¾Þ¤·¤¿»³ÅÄ¤Ï¡Ö¥¹¥Æ¥­¤Ê¾Þ¤ò¼õ¾Þ¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤­¡¢ÂçÊÑ¸÷±É¤Ë»×¤Ã¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡ª¡×¤È¾Ð´é¡£¡Ö¥â¥Ç¥ë¤È¤·¤Æ¡¢Êì¤È¤·¤Æ¡¢Æü¡¹¤ÎÃæ¤Çµ¯¤­¤ë¤³¤È¤òÂçÀÚ¤Ë²á¤´¤·¤Æ¤­¤Þ¤·¤¿¡£º£²ó¤Ï¡¢¤½¤ì¤òÉ¾²Á¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤ÇÂçÊÑ¤¦¤ì¤·¤¯»×¤Ã¤Æ¤ª