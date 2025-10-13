3Ï¢µÙºÇ½ªÆü¤Î13Æü¡¢ÀÅ²¬¸©Æâ¤Ç¤ÏÍÍ¡¹¤Ê¥¤¥Ù¥ó¥È¤¬¹Ô¤ï¤ì¡¢³ÆÃÏ¤Ç½ËÆü¤é¤·¤¤À¹¤ê¾å¤¬¤ê¤ò¸«¤»¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£½ë¤µ¤â¤À¤¤¤ÖÏÂ¤é¤®½©¤ÎË¬¤ì¤ò´¶¤¸¤µ¤»¤¿13Æü¡£ÉÙ»Î»Ô¤ÎÎ¦¾å¶¥µ»¾ì¤ËÅÐ¾ì¤·¤¿¤Î¤Ï¡¢¥·¥É¥Ëー¥ª¥ê¥ó¥Ô¥Ã¥¯½÷»Ò¥Þ¥é¥½¥ó¤Î¶â¥á¥À¥ê¥¹¥È¡¢¹â¶¶¾°»Ò¤µ¤ó¤Ç¤¹¡£¡Ö¥Áー¥àQ¥é¥ó¥Ë¥ó¥°¥¯¥ê¥Ë¥Ã¥¯¡×¤ÈÂê¤·¤¿¹â¶¶¾°»Ò¤µ¤ó¤Ë¤è¤ëÎ¦¾å¶µ¼¼¤¬13Æü¹Ô¤ï¤ì¡¢ ÃÏ¸µ¤Î¾®¡¦Ãæ³ØÀ¸Ìó50¿Í¤¬»²²Ã¤·¤Þ¤·¤¿¡£¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ç¤Ï¹â¶¶¤µ¤ó¤«¤é¥±