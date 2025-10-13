「フェニックス・リーグ、阪神０−１ヤクルト」（１３日、西都原運動公園野球場）阪神は先発の茨木が５回無失点。２番手の石黒が２回無失点など、投手陣が最少失点で抑えるも、打線が沈黙。今リーグ初黒星を喫した。試合後の平田２軍監督の一問一答は以下の通り。−茨木が５回無失点。「まあ相手も知らないピッチャーってことで早打ちで三振も３つ。というところが物足りないように映ったくらい。このくらいは安定して投げ