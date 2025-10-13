「出雲全日本大学選抜駅伝」（１３日、出雲大社前〜出雲ドーム前＝６区間４５・１キロ）大学三大駅伝の開幕戦が行われ、１５年ぶり３度目の優勝を狙った早大は２時間９分５０秒で惜しくも及ばず２位。３位だった２０１１年大会以来１４年ぶりの表彰台となった。優勝した国学院大とは３８秒差だった。アンカー６区では箱根駅伝５区での走りと、名探偵コナンの主人公に名前が似ていることから“山の名探偵”の異名を持つ工藤慎