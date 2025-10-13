¡Ö¥Î¥Ã¥¯¥¢¥¦¥È¥Ü¥¤¥¹¡×¤Ç¿Íµ¤¤Î²Î¼ê¡¦¿¿ÅÄ¥Ê¥ª¥­¤µ¤ó¤¬¡¢10·î13Æü¡¦14Æü¤Î2Æü´Ö¤Ë¤ï¤¿¤ê¡¢ÀõÁð¸ø²ñÆ²¤ÇÃ±ÆÈ¥é¥¤¥Ö¡Ø2025 ÀõÁð½©¤ÎÁÕ¤Ç¡Ù¤ò³«ºÅ¡£¸ø±éÄ¾Á°¤Ë¤Ï¡¢¥ê¥Ï¡¼¥µ¥ë¤ÎÍÍ»Ò¤¬ÊóÆ»¿Ø¤Ë¸ø³«¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¡Ú¼Ì¿¿¤ò¸«¤ë¡Û¡Ú¿¿ÅÄ¥Ê¥ª¥­¡Û10¼þÇ¯¤ÎÇ®¶¸¥é¥¤¥Ö½é¤Î¥Ô¥¢¥ÎÃÆ¤­¸ì¤ê¤ËÄ©Àï¡Ö¤É¤³¤ò²¡¤·¤¿¤é¡Ø¥É¡Ù¤Ê¤Î¤«¤ï¤«¤é¤Ê¤¤¤¯¤é¤¤¡×¡ÖÆëÀ÷¤ß¤Î¤¢¤ë»Ò¤É¤â¤Îº¢¤«¤éÊ¹¤¤¤Æ¤¤¤ë¶Ê¤¬¤¤¤¤¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤È¡×2025Ç¯¤Ï¡¢¥Ç¥Ó¥å¡¼10¼þÇ¯¡õ¥á