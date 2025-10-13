演歌歌手真田ナオキ（35）が13日、東京・浅草公会堂で、デビュー10周年＆メジャーデビュー5周年記念コンサート「2025浅草秋の奏で」を開催した。毎年恒例の浅草コンサートだが、今年は周年も重なり13、14日の2日間開催となった。「メチャクチャうれしいけど」としつつも、「初挑戦のピアノの弾き語りが…」と苦笑いした。同コンサートでは常に“初挑戦”を披露してきた。昨年は殺陣、一昨年はロカビリーに挑戦。今年、スタッフから