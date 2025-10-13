Ç½ÅÐÈ¾ÅçÃÏ¿Ì¤ÇÈï³²¤ò¼õ¤±¤¿»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤ËÂîµå¤òÄÌ¤¸¤Æ¾Ð´é¤òÆÏ¤±¤è¤¦¤ÈÀÐÀî¸©ÎØÅç»Ô¤Ç¤Ï13Æü¥×¥íÁª¼ê¤Ë¤è¤ëÂîµå¶µ¼¼¤¬¹Ô¤ï¤ì¤Þ¤·¤¿¡£ÎØÅç»Ô²Ï°æÄ®¤ÎÎØÅç¹â¹»¤Ç³«¤«¤ì¤¿¤Î¤Ï¡¢¶âÂô»Ô¤ËËÜµòÃÏ¤òÃÖ¤¯¥×¥íÂîµå¥Á¡¼¥à¶âÂô¥Ý¡¼¥È¤Ë¤è¤ëÂîµå¶µ¼¼¤Ç¤¹¡£¹Ö»Õ¤òÌ³¤á¤ë¤Î¤Ï¥·¥ó¥°¥ë¥¹¤È¥À¥Ö¥ë¥¹¤ÎÎ¾Êý¤Ç³èÌö¤·¼ã¼êÁª¼ê¤Ç¥È¥Ã¥×¥¯¥é¥¹¤Î¼ÂÎÏ¤ò»ý¤ÄÃ«³ÀÍ¤¿¿Áª¼ê¤ÈÀ¾Åìµ±´ÆÆÄ¡£13Æü¤ÏÇ½ÅÐÃÏ°è¤Ê¤É¤«¤é¾®Ãæ³ØÀ¸¤òÃæ¿´¤Ë36¿Í¤¬»²²Ã¤·¡¢Ã«³ÀÁª¼ê¤È¤Î