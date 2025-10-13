¼ª¤¬Ê¹¤³¤¨¤Ê¤¤¡¢Ê¹¤³¤¨¤Ë¤¯¤¤¥¢¥¹¥êー¥È¤Î¹ñºÝÂç²ñ¡¢¥Ç¥Õ¥ê¥ó¥Ô¥Ã¥¯¤¬11·î¤ËÅìµþ¤Ç³«¤«¤ì¤Þ¤¹¡£ ¡Ú¼Ì¿¿¤ò¸«¤ë¡Û¡Ö20Ç¯¤Ö¤ê¤Ë¸½ÌòÉüµ¢¤·¤Þ¤·¤¿¡ª¡×¥Ç¥Õ¥ê¥ó¥Ô¥Ã¥¯ ¥Ï¥ó¥É¥Üー¥ëÆüËÜÂåÉ½¤Ï42ºÐ ¤³¤ÎÂç²ñ¤Ë½Ð¾ì¤¹¤ë¤¿¤á¡¢20Ç¯¤Ö¤ê¤Ë¸½ÌòÉüµ¢¤·¤¿·§ËÜ¤Î¥Ï¥ó¥É¥Üー¥ëÁª¼ê¤ò¼èºà¤·¤Þ¤·¤¿¡£ 21¤Î¶¥µ»¤¬¹Ô¤ï¤ì¤ë¥Ç¥Õ¥ê¥ó¥Ô¥Ã¥¯ÅìµþÂç²ñ¡£ ¤½¤Î¤¦¤Á¥Ç¥Õ¥Ï¥ó¥É¥Üー¥ëÆüËÜÂåÉ½¤Ï¡¢¥Ç¥Õ¥ê¥ó¥Ô¥Ã¥¯¤Ë½é¤á¤Æ½Ð¾ì¤·