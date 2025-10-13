新日本プロレス来年１月４日東京ドーム大会でデビューする２０２１年東京五輪柔道男子１００キロ級金メダルのウルフ・アロン（２９）が、ＮＥＶＥＲ無差別級王者のＥＶＩＬと対戦する可能性が１３日に急浮上した。この日の大会ではＮＥＶＥＲ王座戦でＥＶＩＬがボルチンに挑戦。「ハウス・オブ・トーチャー（Ｈ．Ｏ．Ｔ）」のセコンド介入など反則まがいの極悪殺法を駆使して第４９代王者に輝いた。試合後もボルチンに暴行を