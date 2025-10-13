10月13日、盛岡競馬場で行われた12R・南部杯（Jpn1・3歳上・ダ1600m）は、川田将雅騎乗の4番人気、ウィルソンテソーロ（牡6・美浦・高木登）が快勝した。4馬身差の2着に5番人気のシックスペンス（牡4・美浦・国枝栄）、3着に2番人気のペプチドナイル（牡7・栗東・武英智）が入った。勝ちタイムは1:34.3（良）。1番人気で武豊騎乗、サンライズジパング（牡4・栗東・新谷功一）は、4着敗退。【動画】勝利したウィルソンテソーロ