アツギから、寒暖差や冷えに悩む季節にうれしい新ライン「ホットコンフォート」が誕生しました。“あたたかさ”と“快適さ”を両立するこのシリーズは、生地感の異なる「ブランケットライン」「リブ調ライン」「プレーンライン」の3タイプを展開。お好みの素材・デニール・デザインで、秋冬の装いを足元からやさしく包み込みます。冷え知らずの美脚タイツで、冬コーデをもっと楽しんで♡ あた