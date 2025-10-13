Ê¡²¬¸©·ÙÅÄÀî½ð¤Ï13Æü¡¢¹á½ÕÄ®¤Î½»Âð¤Ç12Æü¸á¸å10»þ35Ê¬¤´¤í¡¢¾®³ØÀ¸½÷»ù¤¬ÆþÍáÃæ¤Ë²¿¼Ô¤«¤«¤éÍá¼¼Æâ¤òÅð»£¤µ¤ì¤ë»ö°Æ¤¬È¯À¸¤·¤¿¤È¤·¤Æ¡¢ËÉÈÈ¥á¡¼¥ë¤Ç·Ù²ü¤ò¸Æ¤Ó¤«¤±¤¿¡£ÈÈ¿Í¤ÏÇò¿§¤Î¥¹¥Þ¡¼¥È¥Õ¥©¥ó¤ò»ÈÍÑ¤·¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤¤¦¡£