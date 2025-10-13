¥Ñ¥ì¥¹¥Á¥Ê¼«¼£¶è¥¬¥¶¤ÎÏÂÊ¿·×²è¡ÖÂè1ÃÊ³¬¡×¤È¤·¤Æ¥¤¥¹¥é¥àÁÈ¿¥¥Ï¥Þ¥¹¤Ï¹´Â«¤·¤Æ¤¤¤¿À¸Â¸¤·¤Æ¤¤¤ë¿Í¼ÁÁ´°÷¤ò²òÊü¤·¤Þ¤·¤¿¡£´î¤Ó¤Ë¤ï¤¯¥¤¥¹¥é¥¨¥ë¤Î¥Æ¥ë¥¢¥Ó¥Ö¤«¤éÃæ·Ñ¤Ç¤¹¡£¥Ï¥Þ¥¹¤Ï¤­¤ç¤¦¡¢À¸Â¸¤¹¤ë¿Í¼Á20¿ÍÁ´°÷¤ò²òÊü¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤Î¤¦¤Á1²óÌÜ¤Ë²òÊü¤µ¤ì¤¿7¿Í¤Ï2Ç¯¤Ö¤ê¤È¤Ê¤ë²ÈÂ²¤È¤ÎÂÐÌÌ¤ò²Ì¤¿¤·¡¢¸½ºß¤Ï·ò¹¯¾õÂÖ¤Î³ÎÇ§¤Ê¤É¤¬¹Ô¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£»ä¤¬¤¤¤ë¥Æ¥ë¥¢¥Ó¥Ö¤ÎÄÌ¾Î¡Ö¿Í¼Á¹­¾ì¡×¤Ë¤Ï»ÔÌ±¤¬Â¿¤¯½¸¤Þ¤ê¡¢ÀßÃÖ¤µ¤ì¤¿