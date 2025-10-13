佐々木朗希投手が前日練習で同僚とじゃれ合い笑顔を見せました。メジャー1年目の佐々木投手は故障後はリリーフとして起用。ポストシーズンでは9回のクローザーを務めたり、1点差に追い上げられた2アウト1、3塁からの登板。さらにリリーフで初めての回またぎも出力を落とさず、3回無失点と大事な局面でマウンドに立ち、無失点で締められる頼れる存在へと成長していきます。佐々木投手の活躍もあり、ドジャースはナ・リーグチャンピ