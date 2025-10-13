½÷»Ò¥×¥í¥´¥ë¥Õ¥¡¡¼¤Î¥»¥­¡¦¥æ¥¦¥Æ¥£¥óÁª¼ê¡Ê27¡Ë¤¬2025Ç¯10·î8Æü¡¢¼«¿È¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¡£¥°¥é¥Ç¡¼¥·¥ç¥ó¤¬ÆÃÄ§Åª¤Ê¥ß¥Ë¾æ¥É¥ì¥¹¤òÃå¤³¤Ê¤¹»Ñ¤òÈäÏª¤·¤¿¡£¡ÖSee you next time¡×¥»¥­Áª¼ê¤Ï¡¢¡ÖSee you next time¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¤ò¤Ä¤Å¤ê¡¢¥¨¥ì¥¬¥ó¥È¤Ê¥ß¥Ë¾æ¤Î¥É¥ì¥¹»Ñ¤òÅê¹Æ¡£¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ËÅê¹Æ¤µ¤ì¤¿¼Ì¿¿¤Ç¤Ï¡¢¹õ¤È¥Ô¥ó¥¯¤Î¥°¥é¥Ç¡¼¥·¥ç¥ó¤¬ÆÃÄ§Åª¤Ê¥ß¥Ë¾æ¥É¥ì¥¹¤òÃåÍÑ¡£¥¹¥Þ¥Û¤Ç¼«»£¤ê¤ò¤¹¤ë»ÅÁð¤ò¤·¡¢Èù¾Ð¤ó¤Ç¤¤¤¿¡£¤³