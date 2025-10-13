½÷Í¥¤ÎÊÆÁÒÎÃ»Ò¡Ê50¡Ë¤¬¡¢¥Þ¥È¥ê¡Ê¸üÏ«¾Ê´ØÅì¿®±Û¸üÀ¸¶ÉËãÌô¼èÄùÉô¡Ë¤ÎÁÜºº¤ò¼õ¤±¤Æ¤¤¤¿¤È11ÆüÇÛ¿®¤Î¡ÖÊ¸½Õ¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¡×¤¬Êó¤¸¤¿¡£µ­»ö¤Ë¤è¤ì¤Ð8·î20Æü¤ËÊÆÁÒ¤Î¼«Âð¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó¤Ç²ÈÂðÁÜº÷¤¬Æþ¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡£¡Ö½µ´©Ê¸½Õ¡×¤ÏÊÆÁÒ¤Î»öÌ³½ê¤¬Ìä¤¤¹ç¤ï¤»¤Ë´üÆü¤Þ¤Ç¤Ë²óÅú¤·¤Ê¤«¤Ã¤¿¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢9·î°Ê¹ß¤ÏÂÎÄ´ÉÔÎÉ¤òÍýÍ³¤Ë¥¤¥Ù¥ó¥È¤ò¼­Âà¤·»Ñ¤ò¸«¤»¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡£¡Ú¤³¤Á¤é¤âÆÉ¤à¡ÛÊÆÁÒÎÃ»Ò3Ï¢Â³¤Ç¥¤¥Ù¥ó¥È·çÀÊ&¥É¥¿¥­¥ã¥ó¤¬ÊªµÄ¡Ä¡È¥È¥é