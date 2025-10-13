◆新日本プロレス「ＫＩＮＧＯＦＰＲＯ―ＷＲＥＳＴＬＩＮＧ２０２５」（１３日、両国国技館）新日本プロレスは１３日、両国国技館で「ＫＩＮＧＯＦＰＲＯ―ＷＲＥＳＴＬＩＮＧ２０２５」を開催した。第１試合でＩＷＧＰ女子王者・Ｓａｒｅｅｅが朱里と４度目の防衛戦。白熱の闘いは、朱里が１４分５６秒、朱世界でＳａｒｅｅｅを破り王座奪還に成功した。朱里は「ＩＷＧＰのベルトと共に私が新しい歴史を作って