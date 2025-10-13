◆第２１回全日本女子硬式野球選手権第３日（１２日、坊っちゃんスタジアム）２回戦４試合が行われ、８強が出そろった。昨年優勝の神戸弘陵高（兵庫）は、９月の大学選手権を制した環太平洋大（岡山）と対戦。２―０の完封勝ちで駒を進めた。高校と大学のナンバー１対決は、接戦の末に神戸弘陵高に軍配が上がった。両軍無得点で迎えた４回、神戸弘陵高は１死から野津桃香（３年）の「点をとっておかないと苦しくなる。流れを作